Akşehir'de Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.T. (28), bir kişinin tüfekle ateş etmesi sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla kol ve karın bölgesinden yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahıs buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçarken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA