Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - KONYA
