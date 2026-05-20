Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - KONYA