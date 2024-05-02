Konya\'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde Konya plakalı bir araç ile araçta bulunan iki şahsı yakaladı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan narkotik ekibi dört parça halinde toplam 2 bin 900 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirdi. Araçta bulunan M.A. ile D.A. isimli iki şüpheliyi gözaltını alan narkotik ekibi uyuşturucu maddeye de el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve D.A., haklarında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. - KONYA