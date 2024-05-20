Akşehir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Akşehir\'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ile birlikte esrar ve kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.05.2024 18:40
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ile birlikte esrar ve kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalara devam ediyor. Narkotik ekibi, yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında M.A.D. isimli şüphelinin Akşehir'e çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Narkotik ekibi, şüphelinin geldiği aracı D-300 Karayolu uygulama noktasında durdurdu. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapan narkotik ekibi, 965 gram esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucuya el koyan polis, M.A.D.'yi gözaltına aldı.

Diğer bir olayda ise H.F. isimli kişinin Yeni Mahalle'de uyuşturucu alacağını belirleyen narkotik ekibi, şüpheliyi takibe aldı. H.F., buluştuğu Y.K.'den uyuşturucu aldı. Uyuşturucu alışverişi sonrası 2 şüpheliyi de gözaltına alan polis, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 304 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.F., Y.K. ve M.A.D. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapan narkotik ekibi, şüphelileri adliyeye sevk etti. Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden Y.K. ve M.A.D., tutuklanma talebi ile sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Akşehir, Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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