Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

02.07.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı, ele geçirilen maddeler arasında bonzai ve haplar bulunuyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait araç, ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 13 bin 640 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ile 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan U.Y., A.D., C.G., A.S., U.U. ve H.Ç. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından U.Y. ile A.D. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen C.G., A.S., U.U. ve H.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Akşehir, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
Deniz Akkaya gözaltına mı alındı Adliye çıkışı ilk açıklama Deniz Akkaya gözaltına mı alındı? Adliye çıkışı ilk açıklama
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş’a gidiyor Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor
Özgür Özel’in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
Trabzonspor’a transfer olan Samet Akaydin’den Fenerbahçe için olay hamle Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 14:10:28. #7.13#
SON DAKİKA: Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.