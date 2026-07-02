Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait araç, ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 13 bin 640 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ile 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan U.Y., A.D., C.G., A.S., U.U. ve H.Ç. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından U.Y. ile A.D. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen C.G., A.S., U.U. ve H.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA