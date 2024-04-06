Antalya\'da Sokak Köpeklerinin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 82 yaşındaki Havva Özen ziyaret etmek istediği mezarlıkta toprağa verildi. 3 çoban köpeğinin sahibi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, sabah saatlerinde Karakışla mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen (82), R.D.'ye ait 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz kadın bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonra ziyaret etmek isterken hayatından olduğu Karakışla mezarlığında toprağa verildi.
Olay sonrası ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi R. D., Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA
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