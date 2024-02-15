Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunda kar yağışı başladı - Son Dakika
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunda kar yağışı başladı

Antalya\'yı Konya\'ya bağlayan kara yolunda kar yağışı başladı

Akseki-Seydişehir kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili oldu. Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri, yolda biriken karları temizleyerek trafik akışını sağlıyor. Sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmaları istendi.

15.02.2024 09:16  Güncelleme: 09:19
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda kar yağışı başladı.

Akseki-Seydişehir kara yolunda gece 24.00 saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden sonra Battı Çıktı mevkiinde başlayıp yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Karayolları ekipleri yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve yolun açık olduğunu bildirdi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunda kar yağışı başladı - Son Dakika

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