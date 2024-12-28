Akseki-Seydişehir Yoluna Kar Yağdı - Son Dakika
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Akseki-Seydişehir Yoluna Kar Yağdı

Akseki-Seydişehir Yoluna Kar Yağdı

Antalya-Konya karayolu Akseki-Seydişehir'de kar yağışı etkili oldu, ekipler tuzlama çalışması yaptı.

28.12.2024 23:27
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Gündüz saatlerinde bölgede etkili olan yağmur saat 19.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren başlayarak Tınaztepe mevkisine kadar devam ettiği bildirildi. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken kar yağışı nedeniyle şu ana kadar ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda güvenlik tedbirleri alarak bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akseki-Seydişehir Yoluna Kar Yağdı - Son Dakika

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