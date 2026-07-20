Antalya'nın Aksu ilçesinde kontrolden çıkan beton pompası kamyonu, bariyerlere çarparak yan yatıp üst geçitte asılı kaldı. Araçtaki sürücü camı kırılarak kurtarılırken, köprüden tramvay yoluna dökülen yakıt ve araç parçaları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerindeki Pınarlı üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde ilerleyen Gökhan A. yönetimindeki 03 AEJ 806 plakalı beton pompası kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak üst geçidin bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenip yan devrilen araç, üst geçitte asılı kaldı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Üst geçitte asılı kalan kamyonun içerisindeki sürücü, aracın camı kırılarak kurtarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza esnasında kamyondan kopan parçalar ve depodan sızan yakıt, üst geçidin altından geçen tramvay yoluna döküldü. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluşurken, kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Aksu'da Beton Pompası Kamyonu Kaza Yaptı - Son Dakika
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