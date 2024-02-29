AKUT Marmaris, sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı - Son Dakika
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AKUT Marmaris, sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı

AKUT Marmaris, sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Bayır Mahallesi'nde sarp kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, AKUT Marmaris ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçi, sahibine teslim edilerek güvende olduğu sağlandı.

29.02.2024 17:34
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Bayır Mahallesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT Marmaris ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKUT Marmaris ekibi, Marmaris Bayır Mahallesi'nde kayalıklarda uzun süredir mahsur kalan keçi için sahibi tarafından yardım ihbarında bulunuldu. Marmaris AKUT ekibine yapılan ihbarda Bayır Mahallesindeki sarp kayalıklarda keçinin mahsur kaldığı bilgisi verildi. Bölgeye hareket eden AKUT Marmaris ekibi sarp kayalıklara sarkıttıkları ip ile keçiyi mahsur kaldığı bölgeden kurtararak sahibine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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