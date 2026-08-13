Akyaka'da Sahil Güvenlik Destek Binası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akyaka'da Sahil Güvenlik Destek Binası Açıldı

Akyaka\'da Sahil Güvenlik Destek Binası Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde yeni Sahil Güvenlik Binası açıldı, güvenlik artırıldı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesinde Sahil Güvenlik Destek Hizmet Binasının açılışı yapıldı. Denizlerde yaşanması muhtemel, olaylara karşı daha etkin mücadele amacıyla açılışı yapılan Sahil Güvenlik Komutanlığı Akyaka Kolluk Destek Hizmet Binasının açılışına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da katıldı.

"Mavi Vatanımızda var olan huzur, güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla hizmete giren tesisin ilimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını dileyen Vali Akbıyık; "Turizmin göz bebeği Muğla'mızda ve Akyaka'mızda denizlerimizin emniyeti için gece gündüz demeden görev yapan Sahil Güvenlik teşkilatımızın her bir neferine başarılar diliyor, yeni hizmet binamızın Akyaka'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Akyaka, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyaka'da Sahil Güvenlik Destek Binası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:42
Osimhen ve Icardi’yi Galatasaray’a getiren isimden bomba transfer
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:17:11. #7.12#
SON DAKİKA: Akyaka'da Sahil Güvenlik Destek Binası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.