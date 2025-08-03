Akyaka\'da Traktör-Otomobil Çarpışması

Akyaka'da meydana gelen trafik kazasında, kazaya karışan araçlarda maddi hasar gördü.

Kars Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyü ile Geçit köyü girişinde traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. kazanın meydana geldiği bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar, bölgeye çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS