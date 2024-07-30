Akyazı\'da 10 Hektarlık Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 10 hektarlık alanda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. Helikopterin de havadan destek sağladığı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Dokurcun Çengeller Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 10 hektarlık alanda etkili oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Akyazı Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ekiplerden de bilgi aldı. Karadan devam eden çalışmalara yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - SAKARYA