Akyazı'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, biri savcıya tepki gösterdi - Son Dakika
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Akyazı'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, biri savcıya tepki gösterdi

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Akyazı\'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, biri savcıya tepki gösterdi
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Akyazı Fatih Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişinin evinden 20 bin TL, döviz ve 2 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Çıkışta basın mensuplarına tepki gösteren şüpheli, savcının kendisini kamerayı araştırmadan cezaevine soktuğunu öne sürdü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın ikametine girerek para, döviz ve cep telefonlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ve adli makamlara tepki gösteren şüphelilerden biri, "Bunun yanında olduğum için beni aldı savcı. Kamerayı araştırmadan beni cezaevine sokuyor. Görüşeceğiz ama bu devlet böyle, anladın mı görüşeceğiz" dedi.

Olay, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi 9024. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran vatandaşı M.J.'ye (31) ait ikamete giren Y.Y. (20) ve U.D. (22) isimli şüphelilerin; cüzdan, pasaport, 20 bin TL nakit para, 12 bin 760 TL değerinde İran tümeni ve 2 adet cep telefonunu çaldığı öne sürüldü. Evindeki eşyaların çalındığını fark eden M.J., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelileri Y.Y. ve U.D. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

"Bunun yanında olduğum için beni aldı savcı"

Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler Y.Y. ve U.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren U.D., ekiplere zor anlar yaşattı.

Gazetecilerin "Hırsızlık suçlamasını kabul ediyor musunuz" sorusuna "Etmiyorum" yanıtını veren şüpheli, "Evden 40 bin lira ve telefon çaldığınız iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusu üzerine ise "Hayır, bunun yanında olduğum için beni aldı savcı. Kamerayı araştırmadan beni cezaevine sokuyor. Görüşeceğiz ama bu devlet böyle, anladın mı görüşeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
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