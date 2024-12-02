Akyazı\'da 65 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki adam, annesi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hastane Mahallesi 6015 Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki Mahmut Ünlütürk'e ulaşamayan annesi eve geldi. Oğlunu yerde hareketsiz yatarken gören anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ünlütürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ünlütürk'ün cenazesi hastane morguna sevk edildi. İlk belirlemelere göre Ünlütürk'ün kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. - SAKARYA