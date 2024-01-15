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Akyazı'da Ahşap Askı Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Akyazı'da Ahşap Askı Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir ahşap askı atölyesinde çıkan yangın, yanındaki eve sıçradı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda atölye ve bitişiğindeki evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akyazı\'da Ahşap Askı Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü
15.01.2024 - 18:26,  Güncelleme: 18:28
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahşap askı atölyesinde çıkan yangın yanındaki eve sıçradı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Konuralp Mahallesi 2060. Sokak'ta H.E.'ye ait ahşap askı atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bitişiğindeki evin çatısına da sıçrayan yangın mahallede yoğun dumana sebep olurken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Atölye ve bitişiğindeki evde maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Akyazı'da Ahşap Askı Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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