Akyazı'da annesine para isteyen kişi kendini yakmaya çalıştı, annesi alevlere maruz kaldı - Son Dakika
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Akyazı'da annesine para isteyen kişi kendini yakmaya çalıştı, annesi alevlere maruz kaldı

Akyazı\'da annesine para isteyen kişi kendini yakmaya çalıştı, annesi alevlere maruz kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, para istediği annesinden istediği cevabı alamayınca kendini yakmaya çalıştı. Alevler, olaya müdahale etmeye çalışan annenin üzerine sıçradı. Yaşlı kadın hayati tehlike taşıyacak şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

18.04.2024 22:25  Güncelleme: 22:26
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para istediği annesinden istediği cevabı alamadığı iddia edilen bir kişi, benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Alevler, olaya müdahale etmeye çalışan anneye sıçradı. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta annesi M.Y.'den (64) geçtiğimiz hafta bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi. Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin bidonu ile kendisini yakmaya çalıştı. Bu sırada alevler, olaya müdahale etmeye çalışan 64 yaşındaki M.Y.'e sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan M.Y., buradaki müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

Olayı hafif yara alarak atlatan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ö.Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da annesine para isteyen kişi kendini yakmaya çalıştı, annesi alevlere maruz kaldı - Son Dakika

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