Akyazı\'da Hafif Ticari Araç, Yaşlı Kadına Çarptı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Ömercikler Mahallesi Temel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen F.B. (79) isimli yaşlı kadına, İ.D. kontrolündeki 54 TT 772 plakalı Opel marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı kadın daha sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA