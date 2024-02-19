Sakarya'da 65 yaşındaki şahıs komşusunu silahla öldürdü - Son Dakika
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Sakarya'da 65 yaşındaki şahıs komşusunu silahla öldürdü

Sakarya\'da 65 yaşındaki şahıs komşusunu silahla öldürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki bir şahıs, yüksek ses sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2024 20:50  Güncelleme: 20:52
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki şahıs, yüksek ses sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü.

Olay, Konuralp Mahallesi 2034. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (65) ile komşusu arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Bahattin Demir'i yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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