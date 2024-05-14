Akyazı'da otomobil bariyerlere çarptı, sürüklendi - Son Dakika
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Akyazı'da otomobil bariyerlere çarptı, sürüklendi

Akyazı\'da otomobil bariyerlere çarptı, sürüklendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, D-100 kara yolunda önüne çıkan tıra çarpmamak için fren yapan bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlerin üzerinde yan şekilde metrelerce sürüklendi. Kazayı yaşayan sürücü, bariyerlerde yan şekilde durmasının etkisinde olduğunu ve şokta olduğunu belirtti. Kazada yaralanan olmazken, sadece tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

14.05.2024 16:44
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Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda iddiaya göre önüne çıkan tıra çarpmamak için fren yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlerin üzerinde yan şekilde metrelerce sürüklendi. Bariyerlerde asılı kalan ve kazanın şokunu atlatamayan otomobil sürücüsü yaşadığı ilginç kazayı, "Bariyerlerde yan şekilde durmasının etkisindeyim, gerçekten şoktayım" sözleriyle anlattı.

Kaza, D-100 kara yolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Düzce istikametinde ilerlemekte olan 41 F 4199 plakalı otomobil sürücüsü Ersin Göçer, önüne aniden çıkan tıra çarpmamak için fren yaptığı esnada kontrolden çıktı. Bariyerlere çıkan otomobil, metrelerce yan bir şekilde sürüklendi.

Meydana gelen ilginç kazayı anlatan otomobil sürücüsü Ersin Göçer, "Ne olduğunu ben de anlamış değilim, tır birden önüme çıktı ve frene bastım. Ardından aracımın kontrolden çıkarak bariyerlerde yan şekilde durmasının etkisindeyim, gerçekten şoktayım. Araçta annem ve ben vardım. Çok şükür ikimizde de bir şey yok. Sadece travma yaşadığı için tedbir amaçlı hastaneye götürüldü" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da otomobil bariyerlere çarptı, sürüklendi - Son Dakika

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