Akyazı\'da Trafik Denetimi Yapıldı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polise kipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ada Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araç içerisindeki sürücülerin belgeleri kontrol edildi, şüpheli görülen kişilere yönelik yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı. - SAKARYA