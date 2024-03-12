Akyazı\'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi Karaçalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Pekcan (36) kontrolündeki 54 HD 308 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen sürücü Pekcan, devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde Pekcan, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA