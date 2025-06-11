Akyazı\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Konuralp Mahallesi 2056. Sokak'ta bulunan M.Ş.'ye ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA