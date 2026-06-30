Akyurt\'ta Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir evden çeyrek altın çalan şüpheli, kameradan tespit edilip yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. isimli şüpheli, bir evin ikinci katındaki kapalı pencereyi zorlayarak içeri girdi. Dairede kimsenin bulunmamasını fırsat bilen şüpheli, evden bir çeyrek altın çalıp aynı pencereden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Yürütülen çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanan B.K. gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA