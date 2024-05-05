Al Jazeera'nin Kudüs'teki ofisine baskın yapıldı - Son Dakika
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Al Jazeera'nin Kudüs'teki ofisine baskın yapıldı

İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen Al Jazeera'nin Kudüs'teki ofisine polis tarafından baskın yapılarak ekipmanlara el konuldu. İletişim Bakanlığı müfettişlerinin yer aldığı baskında, Al Jazeera'ye ait ekipmanlara el konuldu.

05.05.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen Al Jazeera'nin Kudüs'teki ofisine polis tarafından baskın yapılarak ekipmanlara el konuldu.

Katar merkezli Al Jazeera'nin, İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesinin ardından Kudüs'teki ofisine polis tarafından baskın yapıldı. İletişim Bakanlığı müfettişlerinin yer aldığı baskında, Al Jazeera'ye ait ekipmanlara el konuldu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Al Jazeera'nin ofisine düzenlenen baskına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail'de geçtiğimiz ay aralarında Katar merkezli Al Jazeera'nin de bulunduğu kanalların yayınlarını "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasanın onaylanmasının ardından bugün İsrail kabinesi, Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti. Karara göre, Al Jazeera 45 gün süreyle kapalı kalacak ancak bu süre yeniden uzatılabilecek. - KUDÜS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Al Jazeera'nin Kudüs'teki ofisine baskın yapıldı - Son Dakika

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