Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi hayatını kaybetti

Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Ceylan Demir, kaldığı yurtta hayatını kaybetti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Türkdoğan, genç kızın vefatıyla ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı.

29.05.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. ALKÜ Rektörü Türkdoğan, vefat eden üniversite öğrencisi için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Ceylan Demir (22), Oba Mahallesi'nde kaldığı yurtta hayatını kaybetti.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Türkdoğan ise genç kızın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Türkdoğan mesajında, "Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerimizden Ceylan Demir'in hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alaaddin Keykubat, Antalya, Alanya, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
09:05 Deniz Akkaya “Yine olan bana oldu“ deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı Deniz Akkaya "Yine olan bana oldu" deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 11:08:08. #1.12#
SON DAKİKA: Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement