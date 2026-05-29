Çorum\'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

29.05.2026 17:08  Güncelleme: 17:18
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Aynur S. idaresindeki 06 BM 1286 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı yönden gelen Murat C. yönetimindeki 33 AIK 122 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Seyhan S., Zeki S., Neşe Ç. ve Hatice Nur Y. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, 3. Sayfa, Ulaşım, Alaca, Çorum, Yaşam, Son Dakika

