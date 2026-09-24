Alaca\'da jandarma ve polis okul servisi sürücülerine güvenli taşıma eğitimi verdi

Alaca'da jandarma ve polis ekipleri tarafından okul servisi araçlarının sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, okul servis araçlarının güvenli kullanımı, trafik kuralları ve öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Eğitim kapsamında sürücülere, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasının önemi hatırlatılırken, trafik kurallarına uyulması, servis araçlarının dikkatli kullanılması ve ihtimal kazaların önüne geçilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Özellikle öğrencilerin servis araçlarına iniş ve binişleri sırasında dikkat edilmesi gereken kuralların yanı sıra, sürücülerin trafik güvenliğine yönelik sorumlulukları üzerinde duruldu.