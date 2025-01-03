Alaca\'da Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

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Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlikte Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy da kan bağışında bulundu. Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt Alaca, "Kan bağışı, hayat kurtaran bir harekettir. Bugün burada toplanan değerli kan, ihtiyaç sahiplerine ulaştığında bir hayatın kurtulmasına vesile olacaktır. Vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılık ve destek bizler için çok önemli. Hep birlikte daha fazla hayat kurtarmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara ekipler tarafından bilgilendirme de yapıldı. - ÇORUM