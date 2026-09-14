Alaca'da kene ısırması sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki kadın toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaca'da kene ısırması sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki kadın toprağa verildi

Alaca\'da kene ısırması sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki kadın toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesi Akçicek köyünde yaşayan 64 yaşındaki kadın, kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, güvenlik tedbirleri eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Çorum'da kene ısırması sonucu hayatını kaybeden kadın, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Akçicek köyünde 64 yaşındaki Z.P, bir süre önce kene ısırması sonucu rahatsızlanarak Alaca Devlet Hastanesine başvurdu. buradan Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Z.P, 3 gün yoğum bakım ünitesinde süren tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Z.P'nin cenazesi, işlemlerinin ardından Akçicek köyüne getirildi. Güvenlik tedbirleri eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Z.P'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Alaca, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaca'da kene ısırması sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki kadın toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

17:30
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
17:23
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya’da deprem
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da deprem
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:32
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 17:41:30. #7.12#
SON DAKİKA: Alaca'da kene ısırması sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki kadın toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement