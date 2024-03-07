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Alacak meselesinde sokak boks ringine döndü; 1'i kadın 3 kişi birbirine girdi

Sokakta karşılaşan alacaklılar yumruk yumruğa kavga etti: O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan 1'i kadın 3 kişi, sokak ortasında karşılaştı. Taraflar birbirlerine yumruk yumruğa saldırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık olan 1'i kadın 3 kişi karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, kadın adamın üzerine yürüyerek yakasını tuttu. Diğer adamın attığı yumrukla sokak boks ringine döndü. Taraflar yumruk yumruğa birbirine girerken, çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.