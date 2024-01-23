Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alibey sokak üzerinde bulunan bir işyerinde bir araya gelen iki grup üyeleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştüğü olayda Y.K. tarafından silahla açılan ateş sonucu R.D.,M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olayın şüphelilerinden Y.K. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.