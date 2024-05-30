Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı - Son Dakika
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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışma sonucu ateş açıldı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

30.05.2024 20:01
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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

KONYA - Konya'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Deresuyu Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrik tesisatçılığı yapan iş yerinde bulunan Halil D. ile Mevlüt O.'nun yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet A. ve Metin G. geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet A. ve Metin G. yanlarında bulunan av tüfeği ile Halil D. ile Mevlüt O.'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla bacaklarından yaralanan Halil D. ile Mevlüt O. da aynı tüfekle iş yerine gelen Mehmet A. ve Metin G.'ye ateş ederek yaraladı. Mehmet A. ve Metin G. olay yerine geldikleri araçla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. İş yerinde bulunan Halil D. ile Mevlüt O. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Konya, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı - Son Dakika

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