Alacak Verecek Kavgasında Bıçaklı Yaralama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alacak Verecek Kavgasında Bıçaklı Yaralama

Geniş Video İzle

Beyşehir'de alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

31.01.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alacak verecek kavgasında sırtından bıçaklandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Suriye uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu E.A.O., arkadaşı ile aynı uyruğa sahip S.E.H.'nin evine gitti. Evin önünde alacak verecek meselesinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.A.O. sırtından ekmek bıçağıyla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.A.O., acil serviste yapılan müdahale sonrasında ise Konya'ya sevk edildi. Polis olayın ardından şüpheli S.E.H.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Beyşehir, 3-sayfa, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alacak Verecek Kavgasında Bıçaklı Yaralama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:53:59. #1.11#
SON DAKİKA: Alacak Verecek Kavgasında Bıçaklı Yaralama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.