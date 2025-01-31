Alacak Verecek Kavgasında Bıçaklı Yaralama

3.Sayfa

Temsilcilerimiz Avrupa\'da tur için sahada! İşte tüm ihtimaller

Alacak verecek kavgasında sırtından bıçaklandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Suriye uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu E.A.O., arkadaşı ile aynı uyruğa sahip S.E.H.'nin evine gitti. Evin önünde alacak verecek meselesinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.A.O. sırtından ekmek bıçağıyla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.A.O., acil serviste yapılan müdahale sonrasında ise Konya'ya sevk edildi. Polis olayın ardından şüpheli S.E.H.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.