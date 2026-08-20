Alacak-verecek yüzünden bıçaklama: 1 tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D. (21), alacak-verecek meselesi yüzünden M.K.'yi (27) sol bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan M.D., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.