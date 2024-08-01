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Alacakaya Belediye Başkanı Altınışık, Eti Krom hakkında suç duyurusunda bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, Eti Krom'un usulsüz şekilde mera alanlarına hafriyat atığı döktüğü, dere yataklarını kirlettiği ve arama izinleri olmadığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alacakaya Belediye Başkanı Altınışık, Eti Krom işletmesinin doğayı kirlettiğini iddia ederek, Maden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Maden Hükümet Konağı önünde açıklamada bulunan Başkan Altınışık, "Maden Hükümet Konağı'ndayız. Cumhuriyet başsavcımıza Yıldırım Holding ile ilgili olan dosyalarımızı teslim ettik. CD ve evrakları verdik, gereğinin yapılmasını umuyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. 31 Temmuz'da bulunduğumuz şikayette şirketin usulsüz, izinli olmadan mera alanlarına döktüğü hafriyat, dere yataklarını kirletmeleri ve arama izinlerinin olmadığı yerlerde çalışma yaptıklarına dair iddialarda bulunduğumuzu söylemiştik. Onları evraklar şeklinde cumhuriyet başsavcılığına teslim ettik. Gereğinin yapılacağına inancımız tamdır" dedi.