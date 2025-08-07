Alaçam Spor Kulübü\'ne Kumar Baskınları

Samsun'un Alaçam ilçesinde faaliyet gösteren Alaçam Spor Kulübü Derneği'ne bu yıl içinde iki kez kumar operasyonu düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda oyun pulu, iskambil kağıdı ve para ele geçirilirken, suçüstü yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart ve 27 Haziran tarihlerinde dernek lokaline baskın gerçekleştirdi. İlk baskın, Yenicami Mahallesi Uluçay Caddesi'ndeki dernek binasında yapıldı. Atakum Kaymakamlığı Dernekler Görevlisi Y.A. eşliğinde yapılan denetimde polis, içeriye cep telefonu kamerası açık şekilde girerek kayıt aldı. Masa etrafında bulunan Ö.N., S.K., F.Y. ve S.Ö.K. isimli şahısların iskambil oynadığı tespit edildi.

Masa üzerinde yapılan aramada; 52 adet iskambil kağıdı, 31 adet oyun pulu ile çeşitli renkte ve değerde pullar ile toplamda 1275 TL para ele geçirildi. S.Ö.K. tarafından cebine konulan 5 adet 200 TL, 1 adet 100 TL ve 2 adet 50 TL değerindeki para şahsın rızasıyla polise teslim edildi.

Oyun malzemeleri, "R.C." yazılı ahşap kutu ve paralar muhafaza altına alınırken, dernek mesul müdürü İ.T.U. ve 6'sı polis olmak üzere toplam 15 kişi tutanak imzaladı. Kamera kayıtlarına göre, baskın sırasında S.Ö.K.'nin masadaki parayı cebine koyduğu ve Ö.N.'nin elindeki pulları bıraktığı anlar görüntülere yansıdı.

İkinci baskın ise 27 Haziran'da Karşıyaka Mahallesi Selanik Caddesi'ndeki dernek lokaline yapıldı. A.F.E., S.İ., E.Ö., A.A., B.K., E.Y. ve Ö.S. isimli 7 şahsın masa etrafında iskambil oynadığı tespit edildi. Denetimde, mesul müdür İ.T.U. dernek binasının Alaçam Belediyesi'ne ait olduğunu, kira sözleşmesi yapılmadığı için adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığını söyledi. Lokal yönergesi görünür şekilde yer almamış, üye ya da misafir kartları ise bulunmamıştı.

Dernek lokalinin girişinde "lokal" yazılı tabela olduğu ancak üye listesi ibraz edilmediği de tutanaklara geçti. Alaçam Kaymakamlığı görevlisi H.S. eşliğinde yapılan denetimde, şahısların iskambil oynadığı anlar video ile kayıt altına alındı.

Her iki adreste gerçekleştirilen denetimlere ilişkin tüm görüntü kayıtları ve materyaller, Alaçam Kaymakamlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Alaçam Spor Kulübü, futbol ve bocce spor dallarında faaliyet gösteriyor. - SAMSUN