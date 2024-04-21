Alaçatı Ot Festivali'nde 135 sürücüye toplam 309 bin 821 lira para cezası uygulandı - Son Dakika
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Alaçatı Ot Festivali'nde 135 sürücüye toplam 309 bin 821 lira para cezası uygulandı

Alaçatı Ot Festivali\'nde 135 sürücüye toplam 309 bin 821 lira para cezası uygulandı

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali sırasında yapılan denetimlerde 135 sürücüye toplam 309 bin 821 lira para cezası uygulanırken, aranan 6 kişi de yakalandı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen takviye ekiplerle birlikte festival boyunca 200 personel ile ilçe girişlerinde ve festival alanında huzur ve güvenin sağlanması için görev yaptı.

21.04.2024 22:25
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Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali sırasında yapılan denetimlerde 135 sürücüye toplam 309 bin 821 lira para cezası uygulanırken, aranan 6 kişi de yakalandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen takviye ekiplerle birlikte festival boyunca 200 personel ile ilçe girişlerinde ve festival alanında huzur ve güvenin sağlanması için görev yaptı. Yapılan denetimlerde 4 bin 166 kişinin ve bin 879 aracın kontrolleri yapıldı. 135 araç sürücüsüne toplam 309 bin 821 lira idari para cezası uygulanırken, 6 araç sürücüsüne de alkollü araç kullanmaktan idari ceza uygulandı. Kontroller sırasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi de yakalandı. Festival alanı girişinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantta uyuşturucu, siber, kadına şiddet ve dolandırıcılık suçları ile ilgili bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı. Emniyet görevlileri, UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaçatı Ot Festivali'nde 135 sürücüye toplam 309 bin 821 lira para cezası uygulandı - Son Dakika

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