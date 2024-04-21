Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali sırasında yapılan denetimlerde 135 sürücüye toplam 309 bin 821 lira para cezası uygulanırken, aranan 6 kişi de yakalandı.
Çeşme Emniyet Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen takviye ekiplerle birlikte festival boyunca 200 personel ile ilçe girişlerinde ve festival alanında huzur ve güvenin sağlanması için görev yaptı. Yapılan denetimlerde 4 bin 166 kişinin ve bin 879 aracın kontrolleri yapıldı. 135 araç sürücüsüne toplam 309 bin 821 lira idari para cezası uygulanırken, 6 araç sürücüsüne de alkollü araç kullanmaktan idari ceza uygulandı. Kontroller sırasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi de yakalandı. Festival alanı girişinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantta uyuşturucu, siber, kadına şiddet ve dolandırıcılık suçları ile ilgili bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı. Emniyet görevlileri, UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Alaçatı Ot Festivali'nde 135 sürücüye toplam 309 bin 821 lira para cezası uygulandı - Son Dakika
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, R.i.'ye ait iki katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi, ancak yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar ruhsatsız silahlarla ateş açtı. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. 18 yaşından küçük olan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tokat'ta peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Sulusaray ilçesinde 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece arttı. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı." ifadelerini kullandı.
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