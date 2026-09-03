Alanya\'da 10 metre derinlikteki su kuyusunda 4 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan kedi, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sera sahibi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Kedinin kuyuda mahsur kaldığını belirleyen sahibi, durumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 4 gündür kuyuda mahsur kaldığı değerlendirilen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu kediye ulaşılırken, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından hayvan halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Sağ olarak kurtarılan kedi, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.