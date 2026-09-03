Alanya'da 10 metre derinlikteki su kuyusunda 4 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Alanya'da 10 metre derinlikteki su kuyusunda 4 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı

Alanya\'da 10 metre derinlikteki su kuyusunda 4 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde bir muz serasındaki 10 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan kedi, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Hayvan, ekiplerce halat yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan kedi, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sera sahibi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Kedinin kuyuda mahsur kaldığını belirleyen sahibi, durumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 4 gündür kuyuda mahsur kaldığı değerlendirilen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu kediye ulaşılırken, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından hayvan halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Sağ olarak kurtarılan kedi, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Okurcalar, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 10 metre derinlikteki su kuyusunda 4 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 10 metre derinlikteki su kuyusunda 4 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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