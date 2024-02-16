Alanya'da 15 kasa avokado çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da 15 kasa avokado çalan hırsızlar yakalandı

Alanya\'da 15 kasa avokado çalan hırsızlar yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından Ü.A.'nın kapısının önünden çalınan 15 kasa avokadonun hırsızları, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

16.02.2024 12:50  Güncelleme: 12:53
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 kasa avokado çalan iki hırsız, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Alanya'da Ü.A. isimli şahsın kapısının önünden 15 kasa olmak üzere yaklaşık 700 tane avokado kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olay üzerine Ü.A. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda olayla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma timleri ve Asayiş ekiplerince yapılan titiz araştırmalar sonucunda şüphelilerinin K.Y. ve A.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da 15 kasa avokado çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 15 kasa avokado çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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