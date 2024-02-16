Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 kasa avokado çalan iki hırsız, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Alanya'da Ü.A. isimli şahsın kapısının önünden 15 kasa olmak üzere yaklaşık 700 tane avokado kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olay üzerine Ü.A. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda olayla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma timleri ve Asayiş ekiplerince yapılan titiz araştırmalar sonucunda şüphelilerinin K.Y. ve A.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde jandarma ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da 15 kasa avokado çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
İstanbul Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'nde tartışan Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkartılan çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
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