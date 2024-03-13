Alanya\'da 221 araç ve sürücüsüne 330 bin 750 lira para cezası

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 221 araç ve sürücüsüne 330 bin 750 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Mart 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 118 araç kontrol edildi. 221 araç ve sürücüsüne 330 bin 750 TL cezai işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA