Alanya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin girişinde çıkan bıçaklı kavgada, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı.

28.06.2024 13:04
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin girişinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde baba ve oğul oldukları öğrenilen H.P. ve H.P. ile Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında sitenin kullanım alanı sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Taşer, kardeşi H.T. (36) ve A.S. (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Taşer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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