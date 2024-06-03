Alanya'da Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Bölgeleri Kontrol Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Bölgeleri Kontrol Edildi

Alanya\'da Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Bölgeleri Kontrol Edildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya'da yeşil deniz kaplumbağası ve caretta carettaların yuvalama bölgelerini kontrol ederek vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Kontrollerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi ve vatandaşlara deniz kaplumbağalarının korunmasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

03.06.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeşil deniz kaplumbağası ve caretta carettaların yuvalanma bölgeleri jandarma ekiplerince kontrol edilerek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Demirtaş, Keşefli, Seki, Yeşilöz ve Uğrak Mahalleleri Sahil Kısmında Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli kritik tehlike altındaki türler arasında gösterdiği 7 tür deniz kaplumbağasından yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağasının (caretta caretta) yuvalandığı muhtemel bölgeler kontrol edilerek denetlendi. Yapılan kontrollerde kaplumbağaların yuva alanlarına herhangi bir şekilde olumsuz etkide bulunan şahıs ve durum tespit edilmedi. Bölgede bulunan vatandaşlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2009/10 sayılı Deniz kaplumbağalarının Korunması konulu genelgesi hatırlatılarak bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Alanya, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Bölgeleri Kontrol Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
10:55 A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’yi 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü
10:52 Bir sigara grubuna daha zam En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:15:39. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Bölgeleri Kontrol Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement