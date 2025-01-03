Depremdeki panik anları kamerada: Bir anda sokağa kendilerini attılar
Vatandaşların panikle sokağa çıkmaları güvenlik kameralarına yansıdı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğünde deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panikle sokağa çıkmaları yer aldı.
Alanya ilçesi açıklarında saat 16.51'de 7 kilometre derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında ise vatandaşlar büyük korku yaşadı. Deprem anında yaşanan korku ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panikle sokağa çıkma anları yer aldı. Sarsıntının Alanya ilçesine yakın noktadaki ilçelerde de hissedildiği belirtildi.
Antalya Valiliği tarafından şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Deprem Panik Yaratıp Sokağa Döküldü - Son Dakika
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