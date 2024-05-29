Alanya\'da dron destekli trafik uygulaması: 31 araca ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan dron destekli trafik uygulaması sonucunda 31 araca cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesinde dron ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen 16 sürücüye, kask takmayan 3 motosiklet sürücüsüne, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 3 araca ve emniyet kemeri takmayan 9 sürücü olmak üzere toplam 31 araca cezai işlem uygulandı. - ANTALYA