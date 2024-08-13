Alanya'da feci kaza kamerada: Anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da feci kaza kamerada: Anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde el freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Aracı durdurmaya çalışan babanın mücadelesi ve aracın uçurumu yuvarlanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

13.08.2024 23:50
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Alanya'da feci kaza kamerada: Babanın çabası yetmedi, anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

El freni boşalan cip içindekilerle birlikte uçuruma yuvarlandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde el freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Aracı durdurmaya çalışan babanın mücadelesi ve aracın uçurumu yuvarlanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Alıcı (34), eşi Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ile birlikte gezinti yapmak için evinde çıkarak 07 AYK 891 plakalı safari araçlarına bindiler. İddiaya göre aracın çalışmaması üzerine Emre Alıcı kontrol amaçlı araçtan indiği sırada el freni boşalan cip bir anda hareket etmeye başladı. Emre A'nın hareket halindeki cipi durduma çabaları sonuç vermezken cip önce duvara çarptı oradan da hızla yokuş aşağı geri giderek uçurumdan yuvarlardı. Uçurumdan hemen önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı durdurmaya çalıştığı araçtan düşerken Metrelerce yükseklikten inşaat malzemelerinin olduğu yere düşen araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptıkları kontroller de araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı çocuk ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Anne ve kızın cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aracın bir anda hareket etmeye başlaması, Emer Alıcının aracı durdurmaya çalışması, araçtan düşmesi ve aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da feci kaza kamerada: Anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti - Son Dakika

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