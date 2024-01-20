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Alanya'da freni tutmayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da freni tutmayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı sebebiyle freni tutmayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı ve karayolu savaş alanına döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Alanya\'da freni tutmayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı, 4 kişi yaralandı
20.01.2024 - 18:04,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı sebebiyle freni tutmayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. 4 kişinin yaralandığı kazada karayolu adeta savaş alanına döndü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi İncekum Kamping kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. idaresindeki 42 ANL 713 plakalı tır, yağışlı havada duramayıp kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 07 AZY 529 plakalı ticari araç, 34 TC 0932, 07 BEG 787, 34 BED 002 plakalı otomobiller, 45 AIA 577 plakalı kamyon ve plakası öğrenilemeyen 1 otomobil büyük hasar gördü. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Ömer K., "Aşırı yağış sebebiyle aracın freni tutmadı kurtarmaya çalıştım ama etki etmedi. Diğer araçlara vurmak zorunda kaldım, istemezdim, bilerek olmadı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da freni tutmayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da freni tutmayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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