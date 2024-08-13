Alanya\'da Husumetlisinin Evine Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde husumetlisinin evine silahla ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alanya ilçesinde yaşayan Ş. Y., evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş ettiğini ihbar etmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri Timleri ve asayiş ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, aralarında husumet bulunan şüpheli şahısların 2-3 el ateş ettikleri tespit dildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden S.Y., E.Ö, Y.E.T. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y'ye, adli kontrol kararı uygulandı. - ANTALYA