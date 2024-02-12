Alanya\'da ikinci el eşya satıcılarına suç eşyası uyarısı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından ikinci el eşya satıcılarına yönelik 'Suç eşyasını satın alma' projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından kamu güvenliğini korumak, toplumun güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak ve suçlara karşı farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen 'Suç eşyasını satın alma' projesi kapsamında çeşitli konularda bilgilendirme yaptı. Proje çerçevesinde Saray ve Sugözü Mahallelerinde bulunan ikinci el eşya satan işletme sahiplerine, çalışanlarına ve müşterilerine, suçtan elde edilen ve ekonomik değeri olan malı satın alıp mağdur olmamaları için dikkat etmeleri gereken hırsızlığa konu eşya malzemenin alım satımının yapılmaması, alınan her eşya için ikinci el alım satım belgesi düzenlenmesi, alım ve satım işlemleri esnasında fatura veya belge ve kimlik bilgileri ibrazının talep edilmesi, 18 yaşından küçük kişilere hiçbir surette alım satım işlemi yapılmaması, güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması, çalışır vaziyette bulundurulması, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen eşya veya malzeme ile satışını yapmak isteyen kişi hakkında kolluk birimine haber verilmesi, illegal yollardan elde edilen (hırsızlık, gasp vb.) suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin hususlarda broşürler dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu. - ANTALYA
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