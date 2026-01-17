Kamyonun arkadan çarptığı çöp kamyonu devrildi: 1'i ağır 3 işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kamyonun arkadan çarptığı çöp kamyonu devrildi: 1'i ağır 3 işçi yaralandı

Kamyonun arkadan çarptığı çöp kamyonu devrildi: 1\'i ağır 3 işçi yaralandı
17.01.2026 13:49  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kamyon, belediyeye ait çöp kamyonuna çarptı. Kazada 1'i ağır 3 işçi yaralanırken, faciayı önleyen detaylar dikkat çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı belediyeye ait çöp kamyonu devrildi. Kazada 1'i ağır 3 işçi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Devrilen kamyonun altında kalan elektrikli motosiklette kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö.'nün kullandığı 07 ASJ 492 plakalı Alanya Belediyesine ait çöp kamyonu, D-400 karayolundan sağ tarafa dönmek istediği sırada, aynı güzergahta seyir halinde bulunan G.D. idaresindeki 09 AIC 924 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çöp kamyonu yol kenarında bulunan alt geçit demirlerine çarparak durabildi. Kaza sırasında yol kenarında bulunan 07 AUN 880 plakalı elektrikli motosiklet ise devrilerek çöp kamyonunun altında kaldı. Elektrikli motosiklette kimsenin bulunmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çöp kamyonu sürücüsü H.Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çöp kamyonun içerisinde bulunan belediye personelleri M.G. ve H.Ü. de yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sürücü H.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza sonrası yolda temizlik çalışması yapılırken, polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği sağlandı. Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan bir otelin iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çöp kamyonunun sağ tarafa dönüş yaptığı esnada arkadan gelen kamyonun çarpması, çöp kamyonunun devrilmesi ve kaza sonrası çöp kamyonun içinde bulunan bir personelin çevredekilerin yardımı ile çıkarılması yer aldı.

Kazayı gören bir vatandaş " Otelde camdan bakıyordum. 'Güm' diye bir ses geldi. Kamyon da devrildi zannettim. Araç takla attı. Koşarak geldim" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Trafik, Alanya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kamyonun arkadan çarptığı çöp kamyonu devrildi: 1'i ağır 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:27
Hakan Çalhanoğlu ’’Aslan’’ oluyor
Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:07:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kamyonun arkadan çarptığı çöp kamyonu devrildi: 1'i ağır 3 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.